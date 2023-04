Credit: Danny Clinch

Dopo un anno di sconvolgenti perdite, introspezione personale e ricordi agrodolci, i Foo Fighters tornano a sorpresa con “But Here We Are”, il nuovo album in uscita il 2 giugno via Roswell Records/RCA Records (disponibile qui).

“But Here We Are” – si legge nella nota stampa – è una risposta brutalmente onesta ed emotivamente cruda a tutto ciò che i Foo Fighters hanno vissuto nell’ultimo anno, una testimonianza del potere curativo della musica, dell’amicizia e della famiglia. Coraggioso, tormentato e decisamente autentico, Prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, “But Here We Are” è insieme l’undicesimo album dei Foo Fighters e il primo capitolo della nuova vita della band. “But Here We Are” ha il suono di una band di fratelli che trovano rifugio nella musica che li ha fatti incontrare 28 anni fa, un processo che è stato così terapeutico perché legato al proseguire della vita.

Il nuovo album è anticipato dal singolo “Rescued”, la prima di 10 canzoni che affrontano una vasta gamma di emozioni, dalla rabbia e dal dolore, alla serenità e all’accettazione, con una miriade di punti intermedi.

Tracklist di “But Here We Are”:

1.Rescued

2.Under You

3.Hearing Voices

4.But Here We Are

5.The Glass

6.Nothing At All

7.Show Me How

8.Beyond Me

9.The Teacher

10.Rest