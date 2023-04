Credit: Andy Willsher

Dopo quasi sei anni dall’uscita dell’eccellente “Music For The Age Of Miracles“, The Clientele sono pronti a tornare con il loro settimo LP, “I Am Not There Anymore”, in arrivo il prossimo 28 luglio via Merge Records.

Le nuove sessioni di registrazione che iniziano nel 2019 e proseguono in modo frammentario fino al 2022 – in parte a causa della pandemia e anche perché la band voleva lo spazio per sperimentare.

Il cantante e chitarrista Alasdair MacLean spiega:

Siamo sempre stati interessati a musica diversa da quella per chitarra, per anni, come un asino.

Questa volta, insieme al bassista James Hornsey e al batterista Mark Keen, ha incorporato elementi di jazz post-bop, musica classica contemporanea ed elettronica.

Secondo MacLean

nessuna di queste cose era stata in grado di entrare nel nostro sound se non in modo passeggero, con un’impronta molto debole.

Il primo singolo si chiama “Blue Over Blue” e illustra la spaventosa avventura di MacLean che si era perso nei boschi insieme al figlio:

“Blue Over Blue” racconta di essermi perso nel bosco di Hampstead Heath in un giorno d’autunno con mio figlio di due anni sulle spalle: gli piaceva molto e voleva giocare a nascondino. Sapevo che era una bomba a orologeria perché non avevo cibo con me e stavo cercando di ritrovare la strada per un sentiero.

“I Am Not There Anymore” Tracklist

Fables Of The Silverlink

Radial B

Garden Eye Mantra

Segue 4 (iv)

Lady Grey

Dying In May

Conjuring Summer In

Radial C (Nocturne For Three Trees)

Blue Over Blue

Radial E

Claire’s Not Real

My Childhood

Chalk Flowers

Radial H

Hey Siobhan

Stems Of Anise

Through The Roses

I Dreamed Of You, Maria

The Village Is Always On Fire