Credit: Athena Merry

Dopo l’EP “Get Yourself A Friend“, uscito a novembre 2021, gli Ultra Q tornano e sono pronti per debuttare sulla lunga distanza con “My Guardian Angel“, in arrivo il prossimo 9 giugno via Royal Mountain Records.

Il disco di debutto della band capitanata da Jakob Armstrong, figlio più giovane di Billie Joe dei Green Day, “My Guardian Angel”, è stato prodotto da Chris Coady (TV on the Radio, Yeah Yeah Yeahs, Beach House) e offre una tavolozza sonora profonda che corrisponde all’ambizione artistica di Armstrong. Oscillando selvaggiamente tra pop-punk widescreen (“Klepto”, l’impeccabile titolo “VR Sex”), new-wave romantica (“Rocket”, “I Wanna Lose”) e synth-pop scintillante (“I Watched Them Go”), l’album mette in mostra il talento cantautorale di Armstrong – insieme alla musicalità di Kevin Judd e dei fratelli Chris ed Enzo Malaspina – concepito e registrato per ottenere il massimo impatto.

I dolori emotivi della crescita, le notti insonni, il fascino etereo del romanticismo e l’idea che il suono sia così strettamente legato alla memoria sono tutti avvolti da un intelligente gioco di chitarre che ricorda le influenze formative della band, ma che si esprime con un’identità tutta sua. Le parole sono legate a sentimenti che pensiamo ci sfuggano nel pallore sbiadito e appannato dell’età adulta; a dire il vero, questi sentimenti emergono con la stessa freschezza con l’avanzare dell’età.

E questo è il dono di “My Guardian Angel”, la comprensione implicita che la crescita è solo uno strumento che usiamo per elaborare meglio il passato che ci sfugge.

Il loro nuovo singolo si chiama “Rocket” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Il brano, disegnato con ottime chitarre, ci porte verso romantici territori new wave facendoci fare un nostalgico, ma piacevole viaggio nel passato.

