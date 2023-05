Credit: Press

Il trio alternative rock THE XCERTS ha annunciato la pubblicazione del nuovo album “Learning How To lIve and Let Go“, prevista per il 18 agosto via UNFD. In concomitanza con l’annuncio la band ha pubblicato il nuovo singolo intitolato “Jealousy”.

‘Learning How To Live and Let Go’ è il quinto capitolo discografico della band.

L’album è radicato nel dramma, nell’ego, nell’amore, nella lussuria, nella disperazione, nell’alcol, nell’euforia, nell’ansia, nella commedia, nella vita moderna, nel sesso e nell’amicizia, ma il tema principale è quello dell’accettazione. Sono stato coinvolto in una relazione tossica prolungata e le conseguenze che ne sono derivate, quando sono arrivate al culmine, mi hanno portato a indulgere in uno stile di vita piuttosto confuso per assordare il rumore nella mia testa. Non fraintendetemi, a volte mi sono divertito, ma il punto di rottura non era sufficiente, avevo bisogno di tutte le distrazioni ricreative possibili,

spiega il frontman Murray Macleod,

Quando ho superato questo periodo della mia vita, non ne sono uscito con un’enorme epifania hollywoodiana, ma mi sono sentito in qualche modo tranquillamente guarito. L’album non parla di lasciar andare una persona, una relazione o una situazione in particolare, ma di imparare a vivere senza sentirsi prigionieri nella propria pelle e di imparare a lasciar andare le parti di te che si aggrappano disperatamente, solo per ferire. Non fraintendetemi, sono profondamente imperfetto, ma l’accettazione di me stesso e il lasciar correre la vita sono la mia chiave per trovare la pace interiore, che esiste da qualche parte tra la calma e il caos… forse?.

“Jealousy” è stata l’ultima canzone scritta per il disco e sono così felice che abbia fatto centro! Mi sono ispirato molto alle Hole e ai Weezer e cercavo un pezzo alt rock pronto per le arene, che prendesse spunto dagli anni ’90, ma che volesse far uscire la gente dai piedi durante l’outro. Abbiamo pensato che sarebbe stato bello abbandonare le chitarre alla fine e aggiungere gli 808 invece di seguire la strada più tradizionale. Dal punto di vista del testo, è molto radicata nell’ego, nell’orgoglio e nel ‘doom-scrolling’. Non pensavo di essere un tipo geloso. Se a questo si aggiunge il fatto di passare troppo tempo su Internet, si scatena l’inferno!.

Listen & Follow

THE XCERTS: Facebook