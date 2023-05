Potrebbe essere il terzo album quello giusto per gli olandesi Iguana Death Cult, il disco della definitiva consacrazione. Una crescita costante la loro, partita con “The First Stirrings of Hideous Insect Life” (2017) e continuata con il fortunato “Nude Casino” del 2019 che li ha portati a calcare palchi importanti, SXSW di Austin incluso dove hanno attirato l’attenzione della Innovative Leisure.

Credit : Astarte Agency / Press

“Echo Palace” non modifica di un millimetro ma raffina ulteriormente le coordinate sonore del quintetto, da sempre all’insegna del post-punk con forti tratti garage e new wave. Intatta anche l’indole da live band dei musicisti di Rotterdam, ben evidente in undici brani nati intorno alla stufa dell’appartamento in via di demolizione del frontman Jeroen Reek.

L’inizio di “Paper Straws” mette le cose in chiaro con le tastiere di Jimmy de Kok in primo piano, il testo sarcastico, le chitarre desert rock di Tobias Opschoor. Sintetizzatori à go go anche nella title track, mentre “Pushermen” è rock tagliente e sbarazzino, con qualcosa degli Idles, “Sunny Side Up” new wave ben eseguita con melodie intriganti. Il ritmo trascinante di “Sensory Overload“, di cui abbiamo già parlato, beneficia di quel distorto sassofono no wave fatto apposta per dare una marcia in più.

“Conference To Conference” punta molto sul basso di Justin Boer e sulla batteria di Arjen van Opstal, sulle tastiere e lo spoken word centrale. “I Just Want A House” è uno dei brani di punta, disco rock irresistibile con le sue chitarre molto LCD Soundsystem. Notevole anche “Oh No” puro post – punk mutante, ironico e ribelle con grinta e sax mentre “Rope A Dope” mette in mostra il lato più melodico, scanzonato, dinamico e pungente degli Iguana Death Cult.

“Heaven In Disorder” sperimenta con ritmi ben più dark e riflessivi, ancora sax dal sapore notturno e quasi jazz in un brano dalle forti tinte noir, “Radio Brainwave” è il graffio finale, senza freni, incredibilmente cool e vivace. Trentanove solidissimi minuti di musica, divertenti e stimolanti, che senza inventare nulla sanno come conquistare.