Credit: Simon Cardwell

A quasi due anni e mezzo di distanza dall’uscita del loro decimo album, “Coral Island“, The Coral stanno per tornare con ben due nuovi lavori, che arriveranno il prossimo 8 settembre via Run On Records / Modern Sky.

I due dischi si chiameranno “Sea Of Mirrors” e “Holy Joe’s Coral Island Medicine Show” (dispobile solo in formato fisico), entrambi registrati ai Parr Street Studios di Liverpool, proprio poco prima della sua chiusura.

Dopo che l’ampio album “Coral Island” del 2021 si è piazzato al numero 2 della UK Official Album Chart e ha ottenuto il plauso unanime della critica, è arrivato il materiale per due ulteriori album. In mezzo a questo scirroco di canzoni, è stata una sceneggiatura scritta dal tastierista Nick Power e l’artwork di un manifesto cinematografico d’epoca creato dal batterista Ian Skelly confermarono il vivido concetto di “Sea Of Mirrors” e il progetto dei Coral di andare ancora una volta oltre ogni aspettativa.

Il tema di apertura del film, le suggestive ombre illuminate dal sole di “Wild Bird” sono accompagnate da abili arrangiamenti d’archi per gentile concessione del co-produttore dell’album, Sean O’Hagan (The High Llamas, Stereolab), accolto dai Coral come uno dei numerosi ospiti e collaboratori presenti nelle 13 tracce di “Sea Of Mirrors”.

Tra i due album, la band conta anche gli attori Cillian Murphy e John Simm, oltre al chitarrista dei Love, Johnny Echols, come collaboratori. L’ex membro della band, Bill Ryder-Jones, si aggiunge ai crediti di scrittura delle canzoni di “Sea Of Mirrors2. Anche i Sundowners sono tra gli ospiti che aggiungono le loro voci all’album.

Ad anticipare queste due uscite ecco il primo singolo “Wild Bird” da “Sea Of Mirrors”, accompagnato da un video diretto da James Slater.

“Sea Of Mirrors” Tracklist:

1. The Actor And The Cardboard Cowboy

2. Cycles Of The Seasons

3. Faraway Worlds

4. Wild Bird

5. North Wind

6. Eleanor

7. Sea Of Mirrors

8. That’s Where She Belongs

9. The Way You Are

10. Dream River

11. Child Of The Moon

12. Almeria

13. Oceans Apart

“Holy Joe’s Coral Island Medicine Show” Tracklist:

1. Holy Joe (Sounds From The Other Side)

2. The Sinner

3. Hotel

4. Holy Joe (Hitchhiker At The Highway’s Edge)

5.Affiliation

6. Leave This Town

7.The Road Is Calling

8. Holy Joe (Rita Is Having A Bad One)

9. Never Be In Love Like That Again

10. Drifter’s Prayer

11. Holy Joe (Bobby And Faith)

12. Long Drive To The City

13. Down By The Riverside

14. Holy Joe (The Graveyard Shift)

15. Baby Face Nelson

16. Holy Joe (A Wise Man Once Said)

17. The Coral Island Killer

18. Holy Joe (Let The Credits Roll)