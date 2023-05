E’ davvero magica e contemplativa la proposta del canadese Luka Kuplowsky, che plasma la materia folk in modo toccante e suggestivo, sussurrando le sue emozioni e filtrandole attraverso una sensibilità delicatissima. Ascoltando questo magnifico singolo “Sudden Reach from the Inner World” mi sono venuto in mente i Kings Of Convenience ma in una forma ancora più cristallina, rarefatta, quasi impalpabile. Una bellissima sensazione.

Canzone che, come dice l’autore, è nata in modo improvviso e sorprendente e che vede alla seconda voce Felicity Williams.

C’è un forte senso di spiritualità in questa canzone, che ci invoglia a fermarci a pensare, almeno per un momento, ci chiede di rallentare il ritmo per lasciarci cullare da questi tocchi angelici. E’ un messaggio importante querllo di Luka e non si può restare indifferenti di fronte a un simile candore.

Listen & Follow

Luka Kuplowsky: Facebook