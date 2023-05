Credit: Shervin Lainez

Dopo due anni e mezzo dal suo ottimo secondo album, “Two Saviors“, Buck Meek sta per pubblicare un nuovo full-length solista, “Haunted Mountain“, in uscita il prossimo 25 agosto per la 4AD, con cui ha appena firmato un contratto.

“Haunted Mountain” parla di amore e… di qualcosa di diverso. Qualcosa di più grande dell’amore, qualcosa che non sfida esattamente l’amore, ma si contrappone ad esso. Una pienezza dell’anima, o una pienezza che cerca l’anima.

Meek dice che le canzoni d’amore sono le più difficili da scrivere:

Non canzoni di rottura, ma una vera canzone d’amore scritta sul serio? Oggi è un tabù. A volte si ha la sensazione che tutte le grandi canzoni d’amore siano già state scritte.

Il primo singolo è la title-track, “Haunted Mountain”: scritto insieme alla sua amica Jolie Holland, il brano è accompagnato da un video diretto da Riley Engemoen.

Spiega Buck:

Si tratta di essere umiliati da ciò da cui si sta traendo potere, solo a quel punto inizia un rapporto reale e leale.

“Haunted Mountain” Tracklist

1. Mood Ring

2. Haunted Mountain

3. Paradise

4. Cyclades

5. Secret Side

6. Didn’t Know You Then

7. Undae Dunes

8., Where You’re Coming From

9. Lullabies

10. Lagrimas

11. The Rainbow

Vi ricordiamo inoltre che il chitarrista dei Big Thief arriverà in Italia nel mese di settembre per tre date a supporto della nuova uscita: gli appuntamenti con il texano e la sua band sono previsti per martedì 12 al Circolo Magnolia di Segrate (MI), mercoledì 13 allo Spazio 211 di Torino e sabato 16 al Locomotiv Club di Bologna.