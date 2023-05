Dopo il successo delle prime due edizioni di The Away From Home Festival a Londra, nel 2021 e Malaga nel 2022, l’edizione 2023 del festival della durata di un giorno, ideato e curato da Louis Tomlinson (ex One Direction), è pronto a sbarcare al Lido di Camaiore, in Italia, sabato 19 agosto. Biglietti (per questa data e per le sue due date come solista attese in ottobre a Torino e Casalecchio di Reno) disponibili QUI (dal 29 maggio).



La sede sarà il bellissimo Parco Bussoladomani, proprio di fronte alle spiagge della Toscana. I fan potranno sdraiarsi sulle spiagge sabbiose di Lido di Camaiore e poi attraversare la strada per andare al festival.

The Away From Home Festival 2023

19 agosto Lido di Camaiore, Parco Bussoladomani



Ecco la lineup del Festival:

Louis Tomlinson

Blossoms

The Cribs

HotWax

Andrew Cushin

Special Guest DJs: Abbie McCarthy & Carl Barat

…sono attesi altri nomi a completare il cast