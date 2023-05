Dopo il successo di “Somebody Loves You”, uscita alla fine del 2022, e la collaborazione con i FEELD all’inizio del 2023 per “Was It Ever Really Anything?”, il duo australiano The Money War torna con “Ride” che anticipa il loro EP “I Don’t Hear You Anymore”, atteso il 23 giugno.

Minimale e dolcissima, “Ride” è una ballata in punta di piedi che sembra affermare il valore delle piccole cose e dei piccoli gesti. E’ l’ennesima conferma che certe volte non serve un suono super-prodotto per emozionare e per arrivare al cuore di chi ascolta. Una semplcie chitarra, voci gentili e una melodia che ci arriva chiara e limpida. Ecco il segreto di questo bel brano.

Parlando dell’essenza unplugged del brano, Dylan Ollivierre dichiara:

Volevo che la canzone sembrasse una ‘demo perduta’, un po’ grezza e come se qualcuno stesse suonando una canzone nella sua camera da letto. L’obiettivo era quello di rendere la canzone emotiva senza tutti i fronzoli della produzione.

