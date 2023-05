Credit: Press

The Natvral (Kip Berman, ex frontman dei The Pains of Being Pure at Heart) torna con il suo secondo album solista, “Summer of No Light“, in uscita il 1° settembre per Dirty Bingo Records.

“Summer of No Light” è una raccolta, come ci dicono le note stampa, di canzoni ruvide e pronte, ricca di spirito e splendidamente osservata.

Queste canzoni vivono a metà strada tra la crisi climatica del 1816, la crisi climatica di oggi e la crisi climatica del cuore,

dice Kip Berman.

Si potrebbe dire che è un disco gotico, ma la casa non è infestata. I fantasmi se ne sono andati anni fa, ma di tanto in tanto ricevo ancora la loro posta.

The Natvral condivide il singolo “Lucifer’s Glory”.

Non lasciatevi ingannare dal titolo: non è un “Hail Satan” a tutto volume, ma è comunque da ascoltare a tutto volume. Quando tocchi il fondo, ma vorresti cadere più in basso – quando sei orgoglioso di perdere, perché conosci il tipo di persone che vincono – quando rimane solo ciò che manca…certo, è perverso, schiacciante e sbagliato. Ma è anche giusto. C’erano altre opzioni, ma solo una scelta. Questa è la Gloria di Lucifero.

Tracklist:

Lucifer’s Glory

Carolina

Summer of Hell

The Stillness

A Glass of Laughter

Stephanie Don’t Live Here Anymore

Your Temperate Ways

Wait for Me

Wintergreen