Credit: Andy Willsher

Il mese scorso The Clientele hanno annunciato il loro settimo LP, “I Am Not There Anymore”, in arrivo il prossimo 28 luglio via Merge Records dopo quasi sei anni dal precedente, “Music For The Age Of Miracles“.

Le nuove sessioni di registrazione che iniziano nel 2019 e proseguono in modo frammentario fino al 2022 – in parte a causa della pandemia e anche perché la band voleva lo spazio per sperimentare.

Dopo “Blue Over Blue”, oggi la band londinese condivide un nuovo singolo, “Dying In May”, che potete ascoltare qui sotto.

Il frontman Alasdair MacLean dice del pezzo: