I Mantra of the Cosmos, il nuovo supergruppo composto da Shaun Ryder & Bez degli Happy Mondays, Andy Bell dei Ride e il batterista Zak Starkey (The Who, Oasis), ha pubblicato il suo singolo di debutto, “Gorilla Guerilla”: un gustoso viaggetto di 3 minuti e mezzo, ballabile e incalzante. Niente per cui perdere la testa, ma sicuramente simpatico per pomeriggi estivi nel dancefloor casalingo. Però, ecco, forse qualcosina in più si poteva anche sperare…

È un piacere far parte dei Mantra of the Cosmos

dice Bell

quattro anime che la pensano allo stesso modo e che si divertono con la stessa musica.

I Mantra of the Cosmos hanno debuttato dal vivo nel fine settimana con un concerto a sorpresa al The Box di Londra e suoneranno a Glastonbury.