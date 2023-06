Lo sperimentalismo musicale non ha mai raggiunto questi livelli. Dopo quasi anni, i Water From Your Eyes sono riusciti a conquistare tutti arrivando allo stesso tempo a schiacciarci.

“Everyone’s Crushed” è il risultato di una giusta e finalmente riuscita sintonia tra i due membri del gruppo. Water From Your Eyes è un duo americano, composto da Rachel Brown e Nate Amos, e dopo svariati album hanno raggiunto l’apice della loro carriera discografica producendo nove tracce totalmente in linea con quello che vogliono essere in questo momento.

Il sound è stato descritto come uno scontro tra l’indie pop sperimentale e quello più crudo e duro. In effetti ritroviamo queste due caratteristiche ben mischiate all’interno del disco. Prendiamo la prima traccia, per esempio, dal titolo “Structure”: un brano di due minuti circa che evoca e distorce la realtà stessa nel quale ci troviamo rendendo la nostra percezione futuristica e alienante. Subito a seguirsi “Barley” che con il suo intro da intelligenza artificiale prende molto da “Technologic” dei Daft Punk, ma con un distorto in sottofondo originale e terribilmente bello.

“True Life” potrebbe essere la colonna sonora perfetta di un film urban violento in tutti i suoi aspetti, con un testo cantato da Rachel incalzante che non lascia spazio all’ascoltatore di avere un pensiero unico. Con la parte strumentale sotto, le gambe non riescono a stare ferme. “14”, delicata ed emozionante, è una ballad dagli archi in costante evoluzione che accompagnano una voce più dolce e sottesa a rendere il tutto stranamente calmo. Almeno, per quello che si è ascoltato fino ad adesso.

“Buy My Product” è la traccia finale, che inizia con una linea di basso energica per poi esplodere nel mischione di synth e batteria. Fa molto pensare questo testo, soprattutto così inserito alla fine, poiché si dice buy my product, there are no happy endings, i’m spending quasi a farci capire che in una società capitalistica come la nostra oramai non possiamo fare altro che comprare e comprare. Anche questo album.

Con questo (non) messaggio inserito alla fine, possiamo dire che “Everyone’s Crushed” è un album così come è stato concepito: genuino ed originale allo stesso tempo per la loro carriera e questo è da lodare nel grande calderone della discografia inutile. Water From Your Eyes ci portano in quello che è il loro album, un viaggio che vale completamente la pena di fare.