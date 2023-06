Secondo album per Alvise Forcellini in arte A Red Idea dopo “Bed Sea Walks” del 2019 ed è un altro viaggio tra lo – fi e psych folk fatto in solitaria, suonando tutti gli strumenti. Nove brani nati in momenti e luoghi diversi, spesso in viaggio, arrangiati con l’esigenza primaria di cercare nuove soluzioni sonore senza ripetersi, dedicandosi invece a riflessioni sulla vita e il mondo.

Domina un senso di leggerezza sia quando Forcellini sogna di volare in “Above You” tra chitarre finemente distorte, melodie e voci femminili in sottofondo che nei pomeriggi sospesi e psichedelici descritti “In The Sunshine”. Il ritmo si alza in “Keep Coming” per poi tornare al folk in “Life Was Only” dal cui testo è tratto il titolo dell’album (“Why should I care / Life was only / A second I will forget“).

Viaggi spaziali quelli di “Waiting For A Sign”, ambizioso rock lo – fi in “I Wonder” prima di nuove chitarre elettriche in “Your Beauty Is So”. Il finale è affidato alla riflessiva e grintosa “For You And I” e alla più sperimentale “Episode I” che fa parte di quelle imprevedibili divagazioni strumentali tipiche dello stile di Forcellini. Il songwriting lunatico di A Red Idea vive di attimi e sensazioni che cercano risposte in un album d’indubbia onestà.