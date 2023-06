Sono gli stessi Charly Bliss che, in un certo modo,si scusano per la lunga attesa in un messaggio sulla loro pagina di Facebook: “You Don’t Even Know Me Anymore is out everywhere. Thank you for waiting four years for new music, we love you all. Let the new era begin”.

Parlano di “nuova era” i ragazzi e infatti, dopo “Guppy” e “Young Enough” ecco che la band sembra aver abbracciato in modo importante il synth-pop, perché di chitarre in questo nuovo brano praticamente non c’è traccia. Staremo a vedere cosa ci riserverà il futuro…