Lo scorso febbraio, via Matador Records, gli Algiers avevano pubblicato il loro eccellente quarto LP, “Shook“.

Dopo le date proprio in febbraio, la band di Atlanta tornerà di nuovo in Italia prima in agosto e in seguito anche in ottobre per ulteriori live a supporto della nuova release.

L’unico appuntamento estivo con loro è previsto per venerdì 4 agosto in Piazza Del Maniero a Offagna (AN) all’interno del New Evo Festival (qui potete trovare tutte le informazioni).

Gli statunitensi ritorneranno poi anche in autunno per altri tre show previsti per martedì 24 ottobre all’Arci Bellezza di Milano, mercoledì 25 al Monk Club di Roma e giovedì 26 allo Spazio 211 di Torino.

I biglietti per gli eventi autunnali sono già disponibili su ‘Dice.fm’ a 20,70 € per Milano, 15 € per Roma e 23 € per Torino.