Credit: Press

Molto gradito il ritorno in Italia di John Murry, cantautore del Mississippi, per 5 concerti:

Martedì 7 Novembre

Savona | Raindogs House

Mercoledì 8 Novembre

Milano | Germi – luogo di contaminazione

Venerdì 10 Novembre

Rimini| Hobo’s Rimini

Sabato 11 Novembre

Bassano del Grappa (VI) | Villa Angaran San Giuseppe

Domenica 12 Novembre

Modena | Cotton Club Modena

Uno dei beniamini del folk indipendente americano. Murry, nato e cresciuto in Mississippi, ma da alcuni anni residente in Irlanda, porta in Italia il suo dark-folk che lo avvicina ad artisti come Mark Lanegan, Father John Misty, Leonard Cohen e Nick Cave, dopo l’uscita di due bellissimi cd come “The Graceless Age” (2012) e “A Short History of Decay” (2017) entrambi prodotti da Michael Timmins dei Cowboy Junkies. Il primo fu segnalato da Uncut come uno dei 10 migliori dischi del 2012, e promosso con 5/5 stelle da The Guardian e Mojo. Il secondo è stata un’ulteriore conferma, con altrettanti elogi da parte delle riviste specializzate, e un’aura quasi mitologica che si è impossessata di Murry, ormai personaggio cult di sicuro interesse.

Murry torna in Italia (dopo l’unica data italiana andata sold out a Firenze nel Novembre 2022) per presentare l’ultimo disco “The Stars Are God’s Bullet Holes” e prodotto dal leggendario John Parish.