BMG annuncia “Year Of The Devil”, una celebrazione in differenti formati per il 40º anniversario del secondo album dei Mötley Crüe, “Shout At The Devil”.

Il fulcro di “Year Of The Devil” è la Limited Edition Super Deluxe Box Set che presenta il celebre album rimasterizzato su LP, CD e cassetta. Sono incluse anche le riproduzioni dei singoli originali in formato 7″ di “Too Young To Fall In Love” e “Looks That Kill” insieme ad ulteriori gadget tra cui una tavola oujia, un adattatore per 7″, litografie, tarocchi, portacandele e altro ancora. È inoltre incluso un EP intitolato “Shout At The Demos & Rarities” con 7 rare tracce demo.

Il preorder di “Shout At The Devil – 40th Anniversary” è già disponibile, assieme al brano “Black Widow (Demo)”, QUI.

“Shout At The Devil – 40th Anniversary” sarà pubblicato su BMG il 27 ottobre 2023.

Originariamente pubblicato nel 1983 “Shout At The Devil” catapultò i Mötley Crüe nell’olimpo delle star. A seguito del debutto di platino di “Too Fast For Love”, questo secondo album è entrato nella US Top 20 ottenendo quattro certificazioni platino. Di seguito i contenuti del boxset e la tracklist di tutti i formati:

Deluxe Limited Edition Box Set Includes:

Original Album Remastered on Orange/Yellow Splatter LP

Shout At The Demos & Rarities Red/White Splatter LP

Shout At The Devil CD

Shout At The Devil Cassette

“Looks That Kill” White 7″

“Too Young To Fall In Love” Orange 7″

Devil Board w/Metal Planchette

Metal Pentagram 7″ Adapter

Pentagram Felt Bag

Devil Candle Holder (candle not included)

Band Member Tarot Cards

12″ x 12″ Pentagram Séance Board

Two 12″ x 12″ Shout At The Devil Blood Album Cover Litho Art Prints

Album Tracklist:

In The Beginning Shout At The Devil Looks That Kill Bastard God Bless The Children Of The Beast Helter Skelter Red Hot Too Young To Fall In Love Knock ‘Em Dead, Kid Ten Seconds To Love Danger

Shout At The Demos & Rarities Tracklist: