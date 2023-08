Credit: Jason MacDonald

Qualche settimana fa Colleen Green, attraverso I suoi canali social, aveva chiesto ai suoi fan di inviarle qualche domanda per delle interviste da poter poi utilizzare nella sua nuova zine. Ovviamente anche noi di Indieforbunnies.com abbiamo voluto contribuire al suo nuovo progetto e abbiamo scambiato con lei due chiacchiere via mail per farci raccontare sia della sua carriera che del suo quarto album “Cool“, uscito nel 2021 per Hardly Art, che presto verrà a presentare anche in Italia (giovedì 31 agosto al Circolo Magnolia di Segrate (MI) in apertura ai TV Girl e in seguito sabato 4 novembre al Covo Club di Bologna). Ecco cosa ci ha raccontato la gentilissima musicista statunitense:

Sei nata in Massachusetts, ma vivi in California: ti sei trasferita sulla West Coast prima o dopo aver deciso di diventare un musicista?

Mi sono trasferita in California con una band e volevamo far parte di una scena, andare in tour e avere successo. Quindi ero già un musicista e volevo davvero sfondare. Tuttavia, nel 2020 sono tornata in Massachusetts.

Il tuo quarto disco, “Cool”, è uscito nel settembre 2021: il tuo modo di scrivere le canzoni è stato in qualche modo influenzato dalle serrate e dal senso di isolamento che provavamo tutti durante la pandemia?

No, in realtà ho scritto tutte queste canzoni dopo l’uscita di “I Want to Grow Up”, ho registrato l’album nell’estate del 2019 e il tutto è stato mixato e pronto a gennaio 2020, proprio prima che COVID arrivasse negli Stati Uniti.

Hai lavorato con il produttore Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor, Hinds): ti ha aiutato a esplorare nuove cose per il tuo disco?

In realtà mi ha incoraggiato a perseguire cose vecchie! Volevo usare amplificatori e pedali veri per ottenere i suoni di chitarra su “COOL”, ma a lui sono piaciuti così tanto i miei demo su Garageband che mi ha suggerito di suonare le chitarre attraverso quel programma. Alla fine non abbiamo fatto così per tutte le canzoni, ma alcuni dei suoni più particolari sono stati realizzati in questo modo.

Nel corso degli anni hai avuto la possibilità di fare tournée internazionali: in che misura vedere nuove città e nuove persone ogni sera ha cambiato il vostro modo di scrivere canzoni e di vedere la vita?

Penso che viaggiare in diversi paesi sia davvero importante, per imparare come vivono le persone in tutti i tipi di ambienti e situazioni economiche/politiche diverse e come affrontano le loro circostanze. Dato che di solito sono da sola quando viaggio, devo sempre affidarmi alla gentilezza e alla generosità di persone relativamente sconosciute, e non ho mai avuto una brutta esperienza. Questo mi mantiene con i piedi per terra, grata e umile. Questo influenza la mia prospettiva e la mia vita, ma anche il mio modo di scrivere canzoni.

Hai suonato anche in Italia: hai qualche ricordo del nostro Paese che vuoi condividere con i nostri lettori?

Solo ricordi meravigliosi dell’Italia. È il mio paese europeo preferito tra quelli in cui sono stata. È estremamente bello. Il cibo è fantastico. Ho ricordi magici di quando suonavo sulla spiaggia vicino a Ravenna; non capita spesso di fare uno spettacolo vicino all’oceano con i piedi nudi nella sabbia. Ma la mia storia più bella è quella di quando stavo camminando per strada a Padova mangiando un cono di gelato e un uomo mi si è avvicinato in bicicletta e mi ha chiesto se volevo fare sesso con lui.