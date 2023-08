Credit: Ben Cannon

A dodici anni e mezzo di distanza da “Computers And Blues”, il prossimo 20 ottobre, via 679 Recordings / Warner Music UK, The Streets pubblicherà il suo sesto LP, “The Darker The Shadow, The Brighter The Light”.

La musica di “The Darker The Shadow, The Brighter The Light” è indissolubilmente legata alla pista da ballo, con maree di bassi, garage e house, un’esperienza simile a quella che si prova inciampando in diverse sale del club. Mike Skinner, come sempre, è l’occhio attento che lega insieme il suo mondo eterogeneo, brillando con la sua consueta magia lirica e la sua produzione eclettica. Il disco è un classico album di The Streets, con tutte le canzoni scritte da Skinner, ma con contributi vocali dei collaboratori di lunga data Kevin Mark Trail e Robert Harvey, oltre a un brano con Teef.

Dopo “Troubled Waters”, ecco il nuovo singolo “Too Much Yayo”, che potete ascoltare qui sotto.

Skinner dice del brano: