Credit: Hajo Mueller

“The Harmony Codex” è il titolo del nuovo disco solista, il settimo in studio, di Steve Wilson voce e leader dei Porcupine Tree.

L’album, atteso per il 29 settembre su Virgin Music, è stato messo insieme da un artista che lavora da solo in uno studio nel garage di una casa nel nord di Londra, con l’assistenza di musicisti provenienti da tutto il mondo (tra cui partner di lunga data come Ninet Tayeb, Craig Blundell e Adam Holzman, oltre a una serie di nuovi collaboratori come Jack Dangers dei Meat Beat Manifesto e Sam Fogarino degli Interpol). Ogni musicista è stato invitato ad aggiungere la propria impronta individuale al disco. I rullanti, le corde e i suoni campionati che ogni artista ha trasmesso lungo i cavi sono stati intrecciati per creare la musica che dà inizio al viaggio.

Sebbene “The Harmony Codex” strizzi l’occhio ai dischi del recente passato di Steven Wilson, riecheggiando a volte il rimbombo paranoico di “Insurgentes” del 2008, l’elettronica cristallina di “The Future Bites” del 2021 e la narrazione di “The Raven That Refused To Sing (and Other Stories)” del 2013, qui è riuscito a creare qualcosa di completamente unico, un disco che esiste al di fuori della nozione di genere. E sebbene si tratti di un album realizzato con l’audio spaziale in mente, non ha bisogno di un sistema audio elaborato per sollevarvi dal corpo: due altoparlanti e una mente aperta andranno benissimo.



Il primo brano in ascolto, “Economies of Scale”, è ora online ovunque e il video di accompagnamento è stato diretto da Charlie Di Placido, responsabile di tutti i video dei Jungle e dei promo degli Everything But The Girl:

“The Harmony Codex” tracklist

1 Inclination

2 What Life Brings

3 Economies Of Scale

4 Impossible Tightrope

5 Rock Bottom

6 Beautiful Scarecrow

7 The Harmony Codex

8 Time Is Running Out

9 Actual Brutal Facts

10 Staircase