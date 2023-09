Sono passati venticinque anni dall’uscita di “Celebrity Skin” delle Hole, il loro album più famoso. Cinquanta minuti dove il dolore, la rabbia sonora che pervadevano “Pretty On The Inside” e “Live Through This” si stemperano, vengono incanalate in brani meno furiosi e decisamente orecchiabili. Perfetti per le radio e per MTV che nel 1998 adoravano passare queste canzoni e i video in continuazione.

Titolo che faceva riferimento a una nota rivista di moda e costume americana (che minacciò un’azione legale nei confronti del gruppo) “Celebrity Skin” in realtà strizzava l’occhio a quel mondo luccicante ma finiva anche per criticarlo. Registrato tra Los Angeles, Londra, New York, prodotto da Michael Beinhorn vede la partecipazione di Melissa Auf der Maur per la prima volta in studio con gruppo e sancisce il progressivo isolamento della batterista Patty Schemel che avrebbe presto lasciato.

Dodici brani scritti da Eric Erlandson, Courtney Love, dalla Auf der Maur, con un contributo importante di Billy Corgan degli Smashing Pumpkins in quel periodo coinvolto in una relazione con Courtney Love di cui si è molto parlato con relative polemiche, Jordon Zadorozny dei Tinker e Charlotte Caffey delle Go – Go’s impegnati in “Reasons To Be Beautiful” ancora oggi uno dei brani più convincenti insieme a “Hit So Hard”, “Dying”, “Playing Your Song”, “Petals”.

Venticinque anni dopo restano le melodie agrodolci intessute dalle voci di Love e Auf der Maur e sostenute da Erlandson, almeno due singoli inflazionati ma popolari: la title track e “Malibù”. La California delle Hole aveva un lato oscuro, ben evidente nella notevole “Use Once & Destroy”, ma restava la terra delle opportunità. Il tempo ha reso giustizia a “Celebrity Skin” variamente criticato, amato, considerato un album incompreso e a più riprese riabilitato. Grintoso con un certo stile, ha permesso alle Hole di ottenere ciò che volevano.

Hole – Celebrity Skin

Data di pubblicazione: 8 settembre 1998

Registrato: Conway Recording (Los Angeles) Record Plant West (Los Angeles) Quad (New York City) Olympic (Londra) aprile 1997 – febbraio 1998

Tracce: 12

Lunghezza: 50:23

Etichetta: DGC

Produttori: Michael Beinhorn

Tracklist

1. Celebrity Skin

2. Awful

3. Hit So Hard

4. Malibu

5. Reasons To Be Beautiful

6. Dying

7. Use Once & Destroy

8. Northern Star

9. Boys On The Radio

10. Heaven Tonight

11. Playing Your Song

12.Petals