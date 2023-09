Il mese scorso vi abbiamo parlato degli Spiritual Cramp, una band di San Francisco che prende il nome da una canzone dei Christian Death: il loro omonimo esordio full-length arriverà il prossimo 3 novembre via Blue Grape Music.

Il disco è stato prodotto da due dei componenti del gruppo californiano, Michael Bingham e Michael Fenton, con l’aiuto da parte di Carlos De La Garza (Paramore, M83, The Linda Linda’s, Cherry Glazerr), che si è anche occupato del mixing.

Dopo aver condiviso “Talkin’ On The Internet” qualche settimana fa, oggi è la volta del nuovo singolo “Herberts On Holiday”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Bingham, frontman del gruppo californiano, spiega come il brano sia un’ode a sua moglie, che lo ha salvato da un diverso cammino:

Non mi piace molto l’idea di cercare di vendere a un pubblico musicale il fatto che ho avuto un’esperienza di crescita difficile per la credibilità, ma questa canzone è probabilmente la cosa che più si avvicina a parlare di com’era la vita. Non è stata bella.

Mi sento davvero fortunato ad aver incontrato Barb. È difficile riassumere rapidamente in un clip l’impatto che ha avuto sulla mia vita, ma posso dire con tutta onestà che tutto ciò che ho oggi nella mia vita è merito suo. Ancora oggi commetto costantemente degli errori e spesso non sono all’altezza del mio massimo potenziale. Ma in questi 18 anni di conoscenza, non mi ha mai sbattuto in faccia la situazione. Non ha mai fatto altro che incoraggiarmi, anche se non mi sembrava di meritarlo.

Mi ha sempre detto che voleva che le scrivessi una canzone. Ci ho sempre provato, ma ne usciva sempre una cosa sarcastica, perché faccio fatica a essere aperto. Uso l’umorismo per mascherare il modo in cui mi sento davvero. Quando ho scritto questa canzone ero su un aereo di ritorno dal nostro tour con i V**gra Boys – stavo piangendo in modo incontrollato e mentre la scrivevo sapevo che non era protetta. Spero che vi piaccia.