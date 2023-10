Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

††† – “Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.”

[Warner]

rock, elettronica, industrial

Nuovo album in studio per il progetto collaterale del frontman dei Deftones Chino Moreno e del polistrumentista e produttore Shaun Lopez. “Goodnight, God Bless, I Love U, Delete” che vede la partecipazione di Robert Smith dei Cure e di El-P dei Run The Jewels è raccontato così da Moreno:

Quando abbiamo iniziato a lavorare a “Goodnight, God Bless, I Love U, Delete.”, c’era molta più luce nella mia vita, per numerose ragioni. C’è molto più ottimismo. Anche i temi più oscuri sono più romantici e non provengono da un luogo di disperazione.

GOAT – “Medicine”

[Rocket Recordings]

psych-rock

Quinto album per il folle e misterioso collettivo pysch-rock svedese. Il leader Goatboy dichiara:

Per le nostre famiglie, gli amici, la società, questo potrebbe avvenire attraverso l’uso di psichedelici, la meditazione, l’apprendimento da altre persone, la curiosità e il non accontentarsi mai di un’identità “solida”.

THE DRUMS – “Jonny”

[Anti-]

alt-pop, indie-rock

Straziante, giocoso, rauco e sereno, il sesto lavoro dei Drums ormai progetto solista di Jonny Pierce, a quanto ci fanno sapere le note stampa, è un lavoro che affronta il profondo trauma infantile che Pierce ha vissuto crescendo in una comunità religiosa a nord di New York e analizza la lunga ombra che ha gettato sulla sua vita e sulle sue relazioni per anni.

BOYGENIUS – “The Rest EP”

[Interscope]

songwriting, folk-rock

Prodotto dalla band insieme a Tony Berg, Jake Finch, Ethan Gruska, Calvin Lauber, Collin Pastore e Marshall Vore “The Rest”, che esce in versione 10? vinile e CD, nasce dalle stesse sessioni di registrazioni di “The Record” disco che ha segnato il debutto di Julien Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacus come Boygenius.

JAMILA WOODS – “Water Made Us”

[Jagjaguwar]

r&b

Seguito dell’acclamato “Legacy! Legacy!” (2019), “Water Made Us” è il terzo album di una vera e propria star della nuova scena r&b, vicina tanto agli autorevoli artisti hip-hop del mainstream, quanto all’avanguardia della scena indipendente. Nel corso della sua carriera ha collaborato con nomi prestigiosi come Chance The Rapper e Macklemore and Ryan Lewis e artisti di punta della scena indipendente come Noname e Saba.

L’RAIN – “I Killed Your Dog”

[Mexican Summer]

alt-pop, elettronica

Taja Cheek, artista in perfetto equilibrio tra pop, sperimentazioni elettroniche e produzioni innovative, ha descritto il nuovo “I Killed Your Dog” come un disco “anti-rottura” in una dichiarazione. Sto immaginando un mondo di contraddizioni, come sempre, ha aggiunto. Sensuale, forse anche sexy, ma terrificante e strano.

SQUIRREL FLOWER – “Tomorrow’s Fire”

[Polyvinyl]

indie-rock,indie-folk

Registrato insieme ad Alex Farrar (Wednesday, Indigo de Souza, Snail Mail), il disco vede la partecipazione di MJ Lenderman dei Wednesday e di componenti di Bon Iver, The War On Drugs e della band di Angel Olsen ed esplode di creatività sonora e di voci angeliche.

GIORGIO CANALI & ROSSOFUOCO – “Pericolo Giallo”

[La Tempesta]

rock

Caustico e dissacrante, “Pericolo Giallo” è il decimo LP della discografia ufficiale di Canali, il nono insieme ai Rossofuoco, e prosegue il percorso tracciato dal precedente “Venti” (2020). Un racconto spietato degli ultimi anni che, attraverso una scrittura schietta e spregiudicata, arriva a compiere una riflessione critica sul ruolo dell’essere umano all’interno di un occidente profondamente segnato dagli eventi recenti, dalla guerra in Ucraina alla crisi economica.

ALLAH LAS – “Zuma 85”

[Calico Discos/Innovative Leisure]

psych-pop

“Zuma 85″, quinto lavoro della band californiana, è prodotto da Jeremy Harris e dagli Allah-Las stesssi ed è stato mixato da Jarvis Taveniere, cofondatore di Woods, collaboratore abituale del quartetto.

METRIC – “Formentera II”

[Metric Music International/Thirty Tigers]

indie-rock, alternative rock

Nuovo album dei canadesi Metric a distanza di poco più di un anno dal precedente, “Formentera“. Questo ‘secondo capitolo’ è stato registrato tra il 2020 e il 2022 nei loro Main Street Studios vicino a Toronto per poi essere terminato a Parigi quest’anno ed è stato co-prodotto da Jimmy Shaw, Liam O’Neil e Gus van Go.

LAND OF TALK – “Performances”

[Saddle Creek]

alternative-rock, indie

Quinto LP in arrivo dopo oltre tre anni dal precedente, “Indistinct Conversations“. Lizzie Powell, titolare del progetto, spiega:

Ho capito subito che non sentivo la chitarra elettrica per questo album. All’inizio mi sembrava che ci fosse qualcosa di sbagliato in me: Land of Talk parla di chitarre e di me che faccio rock. Ma sono solo questo? Posso fare un disco dei Land of Talk senza una tonnellata di chitarra elettrica?

THE VACANT LOTS – “Interiors”

[Fuzz Club]

synth-pop, post-punk

Registrato nel corso di molte notti insonni e mattinate imbottite di anfetamine negli studi isolati del bunker di Brooklyn, l’album segue l’estetica minimalista e massimalista della band: oscuri inni da camera da letto per solitari e amanti, con strizzate d’occhio al punk degli anni ’70/’80 e alla musica che va dai Joy Division, a “The Idiot” di Iggy Pop, passando per Depeche Mode e New Order.

SPENCER KRUG – “I Just Drew This Knife”

[Pronounced Kroog]

indie-rock, songwriting

Spencer Krug non ha certo bisogno di presentazioni: il canadese ha militato in formazioni come Wolf Parade e Sunset Rubdown e ha pubblicato musica con il moniker di Moonface, ma di recente ha iniziato a realizzare album con il suo nome arrivando con questo “I Just Drew This Knife” a quota tre album solisti.

MARGO PRICE – “Strays II”

[Loma Vista]

country, folk

Margo Price espande il precedente “Strays” con nove nuove canzoni tutte registrate nello studio Topanga insieme ai collaboratori storici Jonathan Wilson e Mike Campbell ai quali questa volta si uniscono Buck Meek dei Big Thief e al cantautore e il polistrumentista Ny Oh.

THE MENZINGERS – “Some Of It Was True”

[Epitaph]

rock

A distanza di quattro anni dal precedente, “Hello Exile” (e di tre dalla sua versione acustica “From Exile”) ecco “Some Of It Was True” registrato al Sonic Ranch Studio di El Paso, Texas, il disco è stato prodotto da Brad Cook (Waxhatchee, Kevin Morby, Megafaun) e poi mixato da Jon Low.

HELENA DELAND – “Goodnight Summerland”

[Chivi Chivi]

indie-pop, folk-pop

Per questo nuovo “Goodnight Summerland”, suo secondo disco, la musicista nativa della British Columbia, ma di stanza a Montreal è andata a registrare ai Flying Cloud Recordings nelle Catskill Mountains, NY: prodotto dalla stessa Deland insieme a Sam Evian, che si è anche occupato del mixing, l’album è stato poi masterizzato da Heba Kadry (Bjork, Beach House, Slowdive).

MAPLE GLIDER – “Get Into Trouble”

[Pieater/Partisan Records]

indie-pop, folk-pop

Come il suo debutto del 2021 “To Enjoy Is The Only Thing”, in “I Get Into Trouble” possiamo aspettarci un’altra raccolta di vignette intime della vita della Zietsch, con ricordi dell’infanzia, teneri o accusatori, e della fine delle relazioni. Tori Zietsch condivide anche la nuova vita, i nuovi amori e il desiderio di riconnettersi dopo interminabili lockdown.

CUPID & PSYCHE – “Romantic Music”

[Felte]

shoegaze, dream-pop

Nati dalle ceneri degli Abe Vigoda, band punk rock con all’attivo 4 album tra il 2006 e il 2010, i Cupid & Psyche, nome preso dal noto ‘mito’ ma anche dal titolo di un disco degli Scritti Politti, virano ora verso sonorità decisamente più pop eighties e shoegaze anni ’90.

TEX CRICK – “Sweet Dreamin’”

[Mac’s Record Label]

songwriting

Affronta temi come l’amore e i sentimenti, fondendo testi sinceri e introspettivi con accattivanti narrazioni oniriche, Tex Crick in questo nuovo disco in uscita oggi sempre per l’etichetta di Mac DeMarco.