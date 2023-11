Vengono da Oakland questi Welcome Strawberry sui quali ammetto di non avere molte info.

La nostra attenzione si è posata su “A?Men”, brano che fa parte dell’ EP “Scared To Look”, lavoro che ci mostra una band che non ha certo paura di alzare il livello delle chitarre, portandoci a un livello sonoro importante e variegato. Tra lo shoegaze e l’indie-rock. Pensiamo a un brano come “I’d Give Up Everything for You” che parte pimpante e poi si trasforma in un mantra quasi doom.

La stessa sorte capita a “Don’t You Exist”, che alterna momenti di quiete ad esplosioni soniche roboanti in odor di MBV. “A?Men” è senza dubbio la canzone che preferiamo. Andamento avvolgente e zuccheroso, con l’andamento melodico più convincente del lotto. Un piccolo e dolcissimo momento sognante in un EP che invece non ha paura ad abbracciare il rumore.

