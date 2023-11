I Minor Threat hanno annunciato “Out of Step Outtakes”, un nuovo EP di tre canzoni registrate dalle stesse sessioni che hanno portato a “Out of Step” del 1983, il terzo e ultimo EP della band prima dello scioglimento. È stato mixato da Ian MacKaye e Don Zientara per celebrare il 40° anniversario dell’EP originale. “Out of Step Outtakes” uscirà in formato digitale e su vinile 7″ trasparente il 1° dicembre via Dischord.

Nel gennaio 1983, i Minor Threat prenotarono, presso l’Inner Ear Studio, la loro prima session in studio come band di cinque elementi, con Brian Baker che passava alla seconda chitarra e Steve Hansgen al basso. Oltre a registrare sei nuove canzoni che diventeranno “Out of Step”, i Minor Threat registrano nuovamente “In My Eyes” e “Filler” del 1981 con due chitarre. Hanno anche registrato uno strumentale chiamato “Addams Family”. Quest’ultimo è stato utilizzato come coda della bonus track “Cashing In”, disponibile solo su vinile, ma gli altri, secondo quanto dicono le note stampa “non sono mai stati mixati e sono stati in gran parte dimenticati per oltre 35 anni, fino a quando i nastri multitraccia sono stati portati in studio per essere digitalizzati nel 2021“.

Out of Step Outtakes EP:

1 In My Eyes

2 Filler

3 Addams Family