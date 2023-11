Credit: Mads Perch

I Placebo annunciano il cofanetto “Placebo Live”, una vasta raccolta di brani, recuperati lungo l’intera discografia della band, suonati live in Messico, Spagna e a Londra.

La pubblicazione, disponibile in versione vinili, blu-ray e cd, contiene il primo album dal vivo dei Placebo, “Collapse Into Never: Placebo Live In Europe 2023” registrato al Low Festival di Benidorm in Spagna, e le compilation “This Is What You Wanted”, pezzi eseguiti dal vivo in diversi concerti in Messico la scorsa estate e “Live From The White Room” sessione dal vivo dedicata all’ultimo disco “Never Let Me Go” e che ha preso vita agli Studio One d Twickenham sobborgo di Londra.

Il cofanetto, oltre a brani dal già citato ultimo disco dei Placebo, conterrà estratti da “Black Market Music“, “Sleeping With Ghosts”, “Battle For The Sun” e “Loud Like Love” oltre a cover come “Running Up That Hill” di Kate Bush e “Shout” dei Tears For Fears.

