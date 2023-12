La label americana indipendente The Flenser pubblicheranno il prossimo anno, data ancora da confermare, la compilation “Your Voice Is Not Enough” disco tributo ai Low.

Il disco è in lavorazione da tempo, da prima della tragica scomparsa di Mimi Parker e sarà dedicato alla sua memoria.

In “Your Voice Is Not Enough” ritroviamo band e artisti come Have A Nice Life, Midwife, Planning For Burial, Amulets e altri che fanno parte del roster dell’etichetta fondata nel 2010 a San Francisco.

Il primo estratto è la cover di “Words”, brano in originale pubblicato nel disco dei Low “I Could Live In Hope” uscito nel 1994, eseguita da Allison Lorenzen:

“Your Voice Is Not Enough” tracklist

01 Cremation Lily – “Weight Of Water”

02 Holy Water – “Sunflower”

03 Midwife & Amulets – “Do You Know How To Waltz”

04 Drowse – “Hey Chicago” (Feat. Lula Asplund)

05 Kathryn Mohr – “Cut”

06 Allison Lorenzen – “Words”

07 Planning For Burial – “Murderer”

08 Have A Nice Life – “When I Go Deaf”