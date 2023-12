Credit: Press

Il suo nono LP, “FTHC“, era uscito a febbraio dello scorso anno, ma Frank Turner è come sempre inarrestabile.

Il musicista nativo del Bahrain ieri, in occasione del suo quarantaduesimo compleanno (auguri!), ha voluto fare un regalo agli iscritti alla sua mailing list, condividendo in free download il suo nuovo singolo “No Thank You For The Music”.

Le novità non sono però finite: il brano, che da oggi potete trovare anche su Youtube, farà parte del suo decimo album previsto per il nuovo anno.

Il disco, che uscirà per Xtra Mile Recordings, è stato registrato nel suo studio casalingo durante la scorsa estate e sarà il primo prodotto dallo stesso Frank.

Nello stesso messaggio l’inglese definisce “No Thank You For The Music” come