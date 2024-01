In occasione del 77° compleanno di David Bowie, Parlophone Records annuncia la pubblicazione di uno speciale LP limitato di David Bowie, che uscirà il 20 aprile 2024 in occasione del Record Store Day. “Waiting In The Sky (Before The Starman Came To Earth)”, una raccolta di registrazioni dei Trident Studios del 1971 che include la maggior parte delle canzoni che sarebbero poi finite su (1972),

L’album è tratto dai nastri stereo da 1/4″ dei Trident Studios del 15 dicembre 1971, creati per la tracklist provvisoria di quello che sarebbe diventato l’album “The Rise AndFall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars”

La tracklisting di “Waiting In The Sky” è diversa da quella dell’album “Ziggy Stardust” e contiene quattro canzoni che non sono state inserite nell’album finale.

Sul lato 1, al posto di “Starman”, uno degli ultimi tre brani registrati per l’album nel febbraio 1972, si trova “Round and Round”, una cover di Chuck Berry. Il brano fu infine pubblicato su singolo come lato B di “Drive-in saturday” il 6 aprile 1973. Inizialmente, a chiudere il lato 1 dell’album era la versione di Bowie di “Amsterdam” di Jacques Brel, che sarebbe poi apparsa come lato B di “Sorrow” il 12 ottobre 1973.

Il lato 2 della tracklist del 15 dicembre 1971 contiene due brani da sempre preferiti dai fan che non fanno parte dell’LP, “Holy Holy” e “Velvet Goldmine”. La prima è una ri-registrazione con The Spiders del singolo di David del 1971. Anche questa versione del brano dovette attendere diversi anni prima di apparire come lato B di “Diamond Dogs” il 14 giugno 1974.

La copertina del disco presenta una foto di David scattata da Brian Ward durante una sessione del primo periodo di Ziggy Stardust, mentre i due lati delle buste interne sono le facciate delle due cassette dei Trident Studios. Il titolo dell’album deriva dal testo di “Starman”, che non era ancora stata registrata quando fu compilata questa variante dell’album.

Side 1

Five Years

Soul Love

Moonage Daydream

Round And Round

Amsterdam

Side 2

Hang On To Yourself

Ziggy Stardust

Velvet Goldmine

Holy Holy

Star

Lady Stardust