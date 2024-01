Credit: Viole Merli

Il prossimo 26 gennaio, via 42 Records, Any Other pubblicherà il suo terzo LP, “stillness, stop: you have the right to remember”, che arriva dopo oltre cinque anni dal precedente, “Two, Geography“.

Oggi Adele Altro condivide il secondo estratto da questo album, “If I Don’t Care”, accompagnato da un video diretto da Giulio Rasi.

“If I Don’t Care” è una canzone sincera e tagliente, diretta e sporca di rock, in cui Adele racconta come ha dovuto imparare a gestire la rabbia e a lasciar andare le cose, anche fregandosene, proseguendo per la propria strada.