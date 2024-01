Credit: Tatiana Pozuelo

Dopo una lunga gavetta gli English Teacher annunciano il loro attesissimo primo LP, “This Could Be Texas“, in uscita il prossimo 12 aprile via Island Records.

“This Could Be Texas” segna il culmine di una band che ha lavorato instancabilmente per creare e sviluppare la propria musica. Dai primi giorni in cui si esercitavano negli scantinati di Leeds, ai concerti nei locali di base e altro ancora, il disco d’esordio del gruppo riflette fedelmente il lavoro svolto fino ad oggi. Con le sue melodie intricate e meticolosamente realizzate, i quattro pezzi esplorano temi di ampio respiro come la mancanza di appartenenza, l’ansia collettiva e l’insicurezza, come spiega l’enigmatica frontwoman Lily Fontaine:

Volevo che questo album desse la sensazione di essere andato nello spazio e invece è quasi identico a Doncaster. Si tratta di inbetweens, di casa e di Desire Paths.

In diverse canzoni, la Fontaine riflette sul fatto di essere cresciuta come individuo di razza mista in un luogo, dice,

dove molti non avevano alcuna tolleranza verso le persone diverse in un panorama post-Brexit.

Prodotto da Marta Salogni (Bjork, Bon Over, M.I.A.), il disco viene anticipato dal nuovo singolo “Albert Road”, accompagnato da un video diretto da Douglas Frost e Sarah Oglesby.

“This Could Be Texas” Tracklist:

1. Albatross

2. The World’s Biggest Paving Slab

3. Broken Biscuits

4. I’m Not Crying, You’re Crying

5. Mastermind Specialism

6. This Could Be Texas

7. Not Everybody Gets To Go To Space

8. R&B

9. Nearly Daffodils

10. The Best Tears Of Your Life

11. You Blister My Paint

12. Sideboob

13. Albert Road