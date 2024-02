A novembre gli Air hanno annunciato il loro primo tour dopo sette anni, durante il quale eseguiranno integralmente il loro classico “Moon Safari” del 1998. La serata di apertura si è svolta venerdì al Le 106 di Rouen, Francia.

Ci sono stati tanti ritorni in scaletta di brani da tanto tempo dimenticati.

Il duo infatti ha eseguito “You Make It Easy” per la prima volta dal 1998 e “New Star In The Sky (Chanson Pour Solal)” per la prima volta dal 2002. “All I Need”, “Le Voyage de Pénélope” e “Surfing On a Rocket” sono state eseguite per la prima volta dal 2004. Hanno eseguito “Electronic Performers”, dall’album del 2001 “10 000 Hz Legend”, per la prima volta dal 2008. “Ce matin-là” è stata eseguita per la prima volta in assoluto.

Ricordiamo che gli Air, oltre alla data di Milano del 25 aprile (sold out), hanno in previsione altre due tappe italiane: venerdì 21 giugno a Roma presso il Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e sabato 22 giugno 2024 al Summer Vibez di Ferrara, in Piazza Trento e Trieste.