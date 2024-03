credit: Hörður Sveinsson

Si chiama “The Art Of Lie” il nuovo album di John Grant atteso il 14 giugno su Bella Union. “It’s Bitch” è il primo assaggio.

“The Art Of The Lie” è stato prodotto da Grant e dal produttore nominato ai Grammy Ivor Guest, conosciuto per il suo lavoro con Grace Jones e Brigitte Fontaine. L’album vanta diverse celebri collaborazioni, tra cui Dave Okumu, Seb Rochford e Robin Mullarkey. Ad accompagnare l’annuncio, Grant ha condiviso il primo singolo irresistibilmente funky “It’s A Bitch” e commentandolo dice:

È stato divertente realizzare questo brano che parla semplicemente di divertirsi e di prendere in giro il malessere post-COVID, con synth, basi ritmiche e linee di basso accattivanti. Inoltre, le persone possono riflettere su cosa sia un ‘hesher’. Adoravo andare alle sale giochi negli anni ’80 e guardare i ‘hesher’ mentre giocavano a Tempest, Stargate, Robotron e Asteroids, e contemporaneamente ascoltavano Iron Maiden e Rush sui loro Walkman.

John Grant ha iniziato a pensare a “The Art of The Lie” nell’autunno del 2022. All’inizio di quell’anno, John era stato presentato a Ivor Guest, produttore e compositore, in occasione dello show di Grace Jones a Southbank, il finale del suo Meltdown Festival. Iniziarono a parlare di due dischi a cui Guest aveva lavorato, “Hurricane” per la Jones e “Prohibition” per Brigitte Fontaine. “Grace e Brigitte sono due artisti molto importanti per me“, dice Grant. “Adoro gli album che ha realizzato per loro. ‘Hurricane’ è un pezzo indispensabile del catalogo di Grace“. È scattata un’idea. “Gli ho detto: “Credo proprio che dovresti fare il prossimo disco con me“. Lui ha risposto: “Penso che tu abbia ragione”.

Un anno e mezzo dopo, il risultato è, a quanto ci dicono le note stampa, l’album più opulento, cinematografico e lussuoso di John Grant: “The Art of The Lie”. Come suggerisce il titolo, l’ingegnosità lirica che fa da contrappeso a tutta questa ponderata ricchezza musicale è tanto oscura quanto la sua produzione è epica e audace.

L’abito di cui è rivestito lo rende più appetibileAiuta a far scendere la pillola amara. La musica e l’umorismo sono il modo in cui ho sempre affrontato il lato oscuro della vita. A pensarci bene, è anche il modo in cui affronto il lato positivo.

