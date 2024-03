Credit: Press

Il prossimo 12 aprile, via Slumberland Records, The Reds, Pinks & Purples pubblicherà il suo quinto LP, “Unwishing Well”, che arriva dopo appena un anno e mezzo dal precedente, l’ottimo “The Town That Cursed Your Name“.

Il cinema delle scene, raccontato dal cuore e dallo spirito del narratore onnisciente, risplende nell’impressionante opera del titano canonico di Glenn Donaldson, The Reds, Pinks & Purples. Le storie storiche ed esoteriche di ogni underdog non servito vengono immortalate in dischi e in struggenti paeans che evocano le epoche e gli underachievers che sono diventati sinonimo dei rispettivi micromovimenti localizzati. Donaldson incanala quello spirito psichico e quella saggezza guadagnata dal viaggio per fornire opere rock dell’era contemporanea che elogiano storie di ascese e cadute infinitamente influenti. Cristallizzando i tragici regni autocelebrativi di fortunati fallimenti, falsi eroi, divinità della stampa musicale dall’inganno illimitato, divinità del tuffo in casa e umanità in preda a tutte le sue romantiche meraviglie e sventure – l’ultima sortita del sensazionale e dello spettacolare prende di mira i fili della speranza e di un abbandono senza freni nell’intimità e nelle dualità dell’idolatria e dell’isolamento con “Unwishing Well”.

Oggi il musicista statunitese condivide un nuovo singolo, il delizioso “What’s Going On With Ordinary People”, che potete ascoltare qui sotto.