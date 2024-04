credit: press

Yves Tumor sarà in concerto, unica data italiana, il 27 agosto al Castello Sforzesco di Milano. Biglietti QUI.

L’artista presenterà “Praise A Lord Who Chews But Which Does Not Consume; (Or Simply, Hot Between Worlds)“, il suo ultimo album uscito il 17 marzo 2023 su etichetta Warp Records e accompagnato da un tour mondiale iniziato al Coachella Festival e proseguito al Primavera Sound.

Da sempre Sean Lee Bowie, alter ego di Yves Tumor, muove, altera e gioca con i confini dell’arte e della cultura contemporanea per definire un suono profondamente originale, viscerale e autentico.

All’interno di un arco narrativo che unisce senza sforzo il rock, la psichedelia e l’elettronica in una costante reinvenzione del pop, Yves Tumor fonde moderazione e caos con una chiarezza piena di sentimento, diluisce la realtà dando significato all’astratto e consente alla dissonanza di essere ascoltata e vista come armonia.

Dopo aver aperto il concerto di Florence + the Machine ed essere partito in tour come supporter dei Nine Inch Nails sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, quello di Yves Tumor è diventato rapidamente uno dei live più attesi nei tanti festival di altissimo livello in cui è presente il suo nome (da Pitchfork a Outside Lands), le sue straordinarie esibizioni dal vivo hanno collezionato numerosi sold out in Nord America, Regno Unito ed Europa e hanno ricevuto il plauso della critica: nel corso del suo impressionante percorso in continua espansione, è stato paragonato a Prince per la sua forza musicale e culturale dal Washington Post, ai Joy Division da Variety ed è stato elogiato dal New Yorker come “imperdibile“.