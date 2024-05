Dopo la vittoria al BBC Sound Of 2024, gli ottimi riscontri ottenuti con il loro album d’esordio “Prelude To Ecstasy“, uscito a febbraio via Island Records, e il buon successo del loro concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano sempre a febbraio, le Last Dinner Party torneranno in Italia nel mese di novembre per un’unica data autunnale.

Il gruppo di Londra farà il suo ritorno nel nostro paese in una venue davvero importante, ovvero il Teatro Regio di Parma, tempio della lirica mondiale, all’interno del Barezzi Festival, che anche quest’anno, in occasione del suo diciottesimo anniversario, si preannuncia davvero interessante: l’appuntamento con le inglesi è previsto per giovedì 14.

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire dalle ore 9 di venerdì 17 maggio su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Postoriservato.it‘.