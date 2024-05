Dopo tre anni e mezzo dall’uscita di “Distractions“, i Tindersticks torneranno il prossimo 13 settembre, via City Slang, con il loro quattordicesimo album, “Soft Tissue“.

Nella press-release la storica band di Nottingham dice:

Ancora una volta siamo stati aiutati da Julian Siegel per gli arrangiamenti degli ottoni, Gina Foster (con una bella voce), Lucy Wilkins che ha realizzato l’arrangiamento degli archi per un brano (Falling, the light) oltre a dirigere l’orchestra. Un grande cameo di Terry Edwards e Dan, oltre a suonare il basso e il pianoforte, ha creato il resto degli arrangiamenti per archi. Côme Jalibert, ancora una volta, ha apportato molto al missaggio.

All’inizio del 2023 ci siamo divertiti molto nello studio di registrazione residenziale Estudis Ground a Girona, in Spagna. Abbiamo trascorso il tempo esplorando le idee delle canzoni in modo non vincolante, dopodiché abbiamo iniziato a fare sul serio!

Il frontman Stuart Staples aggiunge:

“Baby I was falling, but the shit that I was falling through thought it was just the world rising”

Questi sono i versi iniziali di “New world” e dell’album, sembra che tutte le canzoni di “Soft tissue” abitino in qualche modo questa confusione – disperandosi per la distruzione, sospettando di esserne responsabili…

Dal punto di vista musicale, sembrava che da “The Waiting Room” del 2016 la produzione della band fosse reazionaria. Gli ultimi due dischi sono stati così opposti l’uno all’altro – “No Treasure But Hope” del 2019 è stato un processo di registrazione estremamente naturalistico – dovuto in parte come reazione ai progetti sperimentali degli anni precedenti (High life, Minute bodies) e a sua volta come reazione a questa purezza “Distractions” del 2021 è diventato uno degli album più densi e sperimentali della band.

Sembrava che fosse giunto il momento di smettere di sbandare verso questi estremi e di trovare un modo per coniugare il rigore del songwriting e la gioia della band di suonare insieme con un approccio sperimentale più duro e deciso.