Credit: Press

Six Organs of Admittance e il produttore britannico Shackleton si uniscono per un disco collaborativo dal titolo “Jinxed By Being” atteso per il prossimo 28 giugno su Drag City.

Ben Chasny, titolare del progetto psych-folk Six Organs Of Admittance ha dichiarato:

Sam Shackleton ha guidato la nave in termini di produzione e sento che ho imparato molto lavorando con lui. Siamo entrambi molto entusiasti di questo. Scriverò di più sulla musica di Shackleton più avanti questa settimana, ma basti dire che, se non hai esplorato la sua discografia/mondo, hai una vera sorpresa che ti aspetta.

Ascolta un primo estratto:

Six Organs Of Admittance ha pubblicato l’ultimo disco in studio, il 21°, lo scorso 26 aprile, “Time Glass“, mentre è del 2021 “Departing Like Rivers” il più recente lavoro, il primo in 9 anni, per Shackleton.

“Jinxed By Being” tracklist:

The Voice and the Pulse

Open Your Heart

The Grip of the Flesh

Stages of Capitulation

The Sign of the Dove

Electrical Storm

Spring Will Return / Oliver’s Letter