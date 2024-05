credit: press

Si chiamerà “Aeroplanes”, il nuovo disco dei Long White Clouds. Registrato nel corso di due sessioni nel 2023 con i produttori Riccardo Zamboni e Federico Laini e in uscita nel 2024 sotto l’etichetta Edonè Dischi, promette di essere una pietra miliare significativa nella loro carriera, offrendo un’esplorazione più raffinata ed espansiva del loro suono. “Aeroplanes” non segna solo il culmine di anni di crescita e sperimentazione, ma anche un nuovo inizio per i Long White Clouds, che si imbarcano nei cieli in nuovi viaggi musicali.

“Get A Grip” è gradito assaggio proprio da questo disco e ve lo presentiamo in anteprima con molto piacere.

Preparate le carte d’imbarco: stiamo per intraprendere un viaggio verso “ciò che conta davvero””. Il pilota? Nientemeno che il nichilismo stesso. Mentre allacciate le cinture di sicurezza, aggrappandovi alla speranza di un futuro più luminoso, non potete fare a meno di chiedervi: cosa conta davvero in questa vita? Sono i ricordi che custodiamo o l’ansia per l’ignoto che ci spinge ad andare avanti? Su questo folle viaggio in aereo chiamato vita, sembra che tutti siano veramente preoccupati solo di se stessi. Forse è arrivato il momento di prendere in considerazione l’idea di afferrare il paracadute?

Nati da incontri casuali e passioni condivise, i Long White Clouds sono emersi sulla scena indie rock nel 2009. Il nome della band, ispirato al nome M?ori della Nuova Zelanda, Aotearoa, che significa “La Terra della Lunga Nuvola Bianca”, riflette le diverse origini e la miscela di culture all’interno del gruppo. La band di quattro elementi è composta da Andrew James Burch, cantante e chitarrista proveniente da Napier (Nuova Zelanda), Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa, amici d’infanzia di Bergamo (Italia) rispettivamente alla chitarra e al basso/cori, e Mike Ehlert alla batteria, che si è unito ai ranghi dal Minnesota (USA) nel 2022, portando una nuova dinamica alla sezione ritmica della band.



Alimentati da jam session notturne e da una creatività sconfinata, i Long White Clouds hanno trovato rapidamente il loro ritmo, mescolando melodie contagiose con sperimentazioni elettroniche. La loro musica, caratterizzata da testi sinceri, avvincenti melodie e ritmi robusti, incarna lo spirito dell’indie rock infondendogli anche le loro prospettive ed esperienze uniche.



Nel 2020 hanno pubblicato l’EP “Everyone around here looks angry”, un progetto di 4 tracce che include “1+1=1”, “Shane says”, “Dreaming about you” e “Shivers”. Le canzoni catturano una gamma di emozioni, dall’introspezione alla sfida, incarnando la capacità della band di navigare in territori emotivi complessi con facilità e autenticità.

Il prossimo e molto atteso LP “Aeroplanes” arriverà nel corso del 2024.