Credit: press

Il leggendario trio strumentale Dirty Three (Warren Ellis, Mick Turner e Jim White) torna con il nuovo album “Love Changes Everything”, in uscita il 28 giugno su Bella Union e disponibile per il pre-ordine QUI. Dopo aver condiviso il primo singolo intitolato “Love Changes Everything I”, oggi la band condivide il secondo brano “Love Changes Everything II”.

“Love Changes Everything II” sono i Dirty Three a mezzogiorno: già in preda a una fantasticheria elegiaca, con uno sguardo pensieroso rivolto alle alle acque del mattino e in avanti, verso le sfumature della sera. Warren alle tastiere, Jim gira intorno al kit in cerca di un posto dove sedersi, e Mick regala delicati loop di chitarra, facendo risuonare le colonne di pianoforte e synth che si innalzano solennemente verso il cielo, lontano dal frastuono degli uomini, puntando verso l’immortale…