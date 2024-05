Giovedì 13 giugno alle ore 21:00 “UZEDA – Do It Yourself” sarà proiettato in anteprima mondiale al Biografilm di Bologna nella sezione ‘Art & Music’, presso il Cinema Lumière – Sala Scorsese. Biglietti QUI.



A seguire ci sarà un incontro con la regista Marie Arena, la band e alcuni ospiti speciali.



Nel 1991, la band indie degli Uzeda spedisce una demo a Steve Albini. Il produttore discografico di Chicago scomparso da poco, una leggenda della scena alternativa americana e già leader di alcuni dei gruppi più radicali nella storia del rock, risponde alla chiamata e vola a Catania per registrare con gli Uzeda l’album “Waters”. È l’inizio della svolta per gli Uzeda, che registrano per la BBC e vengono chiamati a suonare in tutto il mondo. Ma, alla fine di ogni tour, tornano sempre a casa, nella loro Catania.



Il film è la storia di un’ascesa che, al suo cuore, scava nel quotidiano di un fenomeno musicale e nello specifico contesto geografico che l’ha generato.

Gli Uzeda in estate saranno in tour, ecco le date:

31 Maggio – Arezzo – Urto Festival (con Three Second Kiss)

01 Giugno – Fosso Sejore(PU) – Bagni Elsa (con Three Second Kiss)

21 Giugno – Cassano d’Adda(MI) – Festa per la Libertà dei Popoli

22 Giugno – Corneliano d’Alba(CN) – OK Fest/Cinema Vekkio (con Three Second Kiss)

12 Agosto – Montebello di Bertona(Pe) – RockYourHead Festival

17 Agosto – Cascade du Déroc/Nasbinals/France – MordorFest

06 Settembre – Prato(PO) – Orto Sonoro/Santa Valvola Festival