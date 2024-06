Credit: David Lynch

Solo pochi giorni fa David Lynch aveva accesso l’entusiasmo dei fan promettendo ‘qualcosa di nuovo da vedere e ascoltare‘.

Il regista oggi ha tenuto fede alle sue promesse annunciando il nuovo singolo, “Sublime Eternal Love”, realizzato insieme a Chrystabell, e accompagnato dal video da lui stesso diretto:

Il brano è contenuto in “Cellophane Memories” brano a firma Lynch e Chrystabell atteso per il 2 agosto su Sacred Bones.

Il regista e la cantante avevano già collaborato insieme per due dischi , “This Train” (2011) e “Somewhere in the Nowhere” (2016), e Chrystabell era anche apparse come attrice, nei panni dell’agent FBI Tammy, in “Twin Peaks: The Return”.

Secondo le note stampa “Cellophane Memories”:

deriva da una visione che David ebbe durante una passeggiata notturna attraverso una foresta di alberi ad alto fusto, sulle cime dei quali vide una luce brillante. Mentre lo ricorda, la luce divenne la cadenza della voce di Chrystabell e gli rivelò un segreto. Chrystabell afferma che “Cellophane Memories” contiene “molte porte lasciate aperte per meravigliarsi, vagare e sentirsi sconvolti”, aggiungendo: “È come la musica d’atmosfera… non che crei atmosfera, ma più che altro rifletta la tua personalità”.

“Cellophane Memories” tracklist

She Knew

The Sky Falls

You Know the Rest

So Much Love

Two Lovers Kiss

The Answers to the Questions

With Small Animals

Reflections in a Blade

Dance of Light

Sublime Eternal Love