Credit: Ida Fiskaa

Susanna annuncia il suo nuovo LP, “Meditations On Love“, in uscita il prossimo 23 agosto via SusannaSonata, la label di sua proprietà.

Dopo aver trascorso cinque anni a scrivere materiale, “Meditations On Love” riflette le complessità e le difficoltà di mantenere l’amore. Molte canzoni celebrano la gioia vertiginosa di un nuovo legame o si leccano le ferite di una rottura, ma “Meditations on Love” esplora ciò che accade nel mezzo, esaminando il lavoro richiesto da una relazione sana e contemplando le condizioni che trasformano l’amore in qualcosa di tossico. La maestria di Susanna nella ballata è ben documentata, ma in “Meditations on Love” introduce una presenza ritmica nuova per il suo lavoro. Il risultato è una delle registrazioni più forti e dinamiche della sua carriera.

In una carriera che abbraccia due decenni, Susanna è stata una creatrice di musica audace, originale ed estasiante, capace di costruire mondi in cui perdersi. Ha collaborato con una serie sorprendente di musicisti come Jenny Hval e Bonnie ?Prince? Billy. La sua voce estasiante e mielosa ha prosperato in una varietà di contesti, sia accompagnata dal suo pianoforte che da un’orchestra completa. In molti di questi casi, Susanna è entrata in ogni situazione di registrazione con elaborati arrangiamenti intatti e un ensemble completamente provato. Lo studio è sempre servito per registrare quei suoni. Ma con “Meditations on Love”, lo studio è diventato uno strumento cruciale di esplorazione.

La musicista e compositrice norvegese spiega:

Con “Meditations on Love” volevo portare le mie canzoni e la mia musica in un nuovo paesaggio. E sapevo che per farlo dovevo trovare qualcuno di nuovo con cui lavorare alla produzione, in modo da potermi spingere in altre direzioni.

Si è rivolta a Juhani Silvola, un produttore e musicista finlandese-norvegese che si muove con disinvoltura tra musica pop, suoni sperimentali e tradizioni popolari. Susanna e Silvola hanno raccolto ore di materiale creato spontaneamente in studio, assemblando nuovi arrangiamenti come se stessero componendo un gigantesco puzzle. A volte le canzoni evocano il suono del compositore americano anticonformista Harry Partch, incanalato da Tom Waits. Altre volte l’album rende omaggio all’iconico “Twin Peaks” di Angelo Badalamenti o invoca lo spirito indelebile del soul etiope vintage.

Lavorando con l’ingegnere Marcus Bror Forsgren allo Studio Paradiso di Oslo, Susanna e Silvola si sono rivolte a un piccolo ensemble di musicisti fidati per contribuire. Gli arrangiamenti in evoluzione riempiono ogni canzone di sorprese sonore, una piccola frase di clarinetto basso lì, un luccichio di violino stregato lì, tutti spariti con la stessa rapidità con cui sono apparsi. Mentre Susanna e Silvola hanno costruito il nucleo delle canzoni con un arsenale di tastiere, percussioni accordate e programmazione, molti dettagli sono stati introdotti dai loro sublimi collaboratori. Gli archi serpeggianti di Sarah-Jane Summers e le ance setose e increspate di Harald Lassen e Morten Barrikmo danno consistenza e colore a ogni brano. Il batterista Dag Erik Knedal Andersen, dell’acclamato quartetto post-bop Cortex, ha creato i ritmi fondamentali per molte delle canzoni, mentre la percussionista sperimentale Ane.

Marthe Sørlien Holen dei Pinquins e dell’Ensemble Neon ha contribuito con un magico tappeto di suoni sia percussivi che timbrici, espandendo il paesaggio sonoro con una vera e propria enciclopedia di tecniche estese. Nessuna registrazione di Susanna ha offerto una varietà così ricca.

Il suo nuovo singolo si chiama “Elephant Song” e lo potete ascoltare qui sotto.

Susanna dice del brano:

“Elephant Song” è un’ode all’essere in corso; lottare, inciampare, essere in dubbio, sentirsi vulnerabili, ma continuare ad andare avanti. Tutto ciò che abbiamo è qui e ora. Altamente ispirata alla pianista etiope Emahoy Tsege Mariam Gebru, è la prima canzone che ho composto sul mio nuovo pianoforte (uno Steinway degli anni Sessanta che ho completamente svuotato il mio conto di risparmio per comprare).

“Meditations On Love” Tracklist:

1. Everyone Knows

2. Big Dreams

3. Leave Behind

4. I Took Care Of Myself

5. Black Heart

6. Elephant Song

7. Battles

8. A Swallow

9. Where Has The Love Gone

10. I Was Never Here