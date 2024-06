Ha avuto ottimi riscontri di critica e pubblico “Formless” nuovo disco della canadese Ora Cogan uscito in Canada e Nord America nel 2023 e ora pubblicato in formato fisico dalla Prism Tongue in occasione del tour che vedrà la Cogan e la sua band esibirsi in diverse date in Europa e Inghilterra a giugno. Nove brani che uniscono folk, post – punk, psichedelia in modi inconsueti con ospiti come Y La Bamba e Cormac Mac Diarmada dei LANKUM.

Credit: Press

Un disco ipnotico realizzato con i fidi David Proctor e Finn Smith, co – prodotto da David Parry dei Loving e registrato in analogico al Risque Disque di Vancouver che vede Ora Cogan ricalibrare costantemente tono e confini della propria musica in arrangiamenti minimali e ambiziosi come quello di “High Noon” trascinato dalla batteria o le melodie deliziosamente dark e psichedeliche di “Holy Hells”.

“Feel Life” dinamica con gli archi di Mac Diarmada in voluto contrasto col resto del brano, notevole la tripletta formata dalla sulfurea e folky “Cowgirl”, dall’intensa “Katie Cruel” ai confini del country più ribelle e fuorilegge, da “Ways of Losing”, melodico duetto con Y La Bamba. “Dyed” mette in mostra la perizia vocale della Cogan, “Drifting” torna al folk psichedelico più carezzevole, “Is Anything Wrong” chiusura introspettiva.

Bilancio positivo dunque per un’artista che ha respirato musica fin da ragazzina sulle coste del Pacifico canadese, cresciuta in una casa che era anche studio di registrazione grazie al padre musicista e ne ha tratto la capacità di mescolare stili e generi diversi con eleganza.