Il rapporto tra i Beastie Boys e New York City è sempre stato forte, indissolubile perfino, tanto da essere diventati parte della geografia cittadina con la piazza a loro dedicata tra Ludlow Street e Rivington Street, nel Lower East Side, lo storico incrocio immortalato sulla copertina di “Paul’s Boutique“.

Indubbia l’abilità dei tre nel descrivere cambiamenti, mutazioni di una metropoli mai uguale a se stessa, teatro di molteplici evoluzioni musicali e culturali. “To The 5 Boroughs” è il loro primo album dopo gli attentati dell’undici settembre 2001 e riflette in alcune sue parti la confusione, il senso di vuoto provato in quegli anni. NYC presente fin dalla copertina, un disegno di Matteo Pericoli, tratto dal libro “Manhattan Unfurled”.

Il contrasto con l’impertinente, vivace e volitivo “Hello Nasty” del 1998 è notevole non immenso, ma stiamo parlando di due album veramente molto diversi. C’è ancora spazio per i Beastie Boys più irriverenti, quelli di “Hey Fuck You”, “Oh Word?”, “Rhyme the Rhyme Well”,”3 The Hard Way” e “Triple Trouble”, per singoli come “Ch-Check It Out” e il suo divertente video e la ritmata “Right Right Now.

La parte più innovativa di “To The 5 Boroughs” è però quella che gira attorno a tracce più riflessive come “It Takes Time To Build” e soprattutto la splendida “An Open Letter To NYC” che trasporta tra le strade della Grande Mela, accorata, sorprendente eppure critica nei confronti del sistema. Beastie Boys in veste inedita, intensa e magnetica, punta di diamante di un album solido e compatto.

Beastie Boys – To The 5 Boroughs

Data di pubblicazione: 14 giugno 2004

Tracce: 16

Lunghezza: 44:37

Etichetta: Capitol

Produttori: Beastie Boys

Tracklist: