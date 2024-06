Credit: Julia Khiroshilov

Seguiamo Why Bonnie ormai da parecchi anni: il suo primo LP, “90 In November“, uscito ad agosto 2022, ci aveva convinto parecchio e oggi la musicista originaria di Austin, ma ora di stanza a Brooklyn annuncia il suo successore, “Wish On The Bone“, in arrivo il prossimo 30 agosto via Fire Talk.

Il primo full-length di Why Bonnie, “90 In November”, catturava il momento in cui la Howerton, titolare del progetto, si sentiva di essere allora: una ventenne che viveva a New York, desiderando il Texas della sua adolescenza attraverso occhiali rosa. In “Wish On The Bone”, Why Bonnie è svincolata dai particolari del paesaggio o del genere, e si concentra invece su come potrebbe essere una vita autentica.

Blair Howerton spiega:

Sono cambiata da quell’album e credo che probabilmente continuerò a cambiare. Forse tra due anni non sarò più la stessa persona.

Dopo “Dotted Line”, rilasciato qualche settimana fa, oggi è il turno di “Fake Out”, che potete ascoltare qui sotto.

Blair dice che la canzone parla

di cercare di essere autentici in un mondo che rende impossibile esserlo.

“Wish On The Bone” Tracklist:

1. Wish On The Bone

2. Dotted Line

3. Rhyme Or Reason

4. Fake Out

5. Headlight Sun

6. Green Things

7. All The Money

8. Peppermint

9. Three Big Moons

10. Weather Song

11. I Took The Shot