In una nuova puntata di “Crate Digging“, rubrica della webzine musicale americana Consequence Of Sound nella quale artisti consigliano i loro personali ascolti, Conor Curley e Tom Coll, rispettivamente chitarrista e batterista dei Fontaines DC hanno scelto i loro dischi romantici preferiti celebrando così l’imminente uscita di “Romance“, album che la band pubblicherà il prossimo 23 agosto e che dalle nostre parti ascolteremo a breve in ben due occasioni: domenica 23 giugno a Lido di Camaiore in occasione de La Prima Estate Festival e martedi’ 25 giugno a Roma, all’Auditorium Parco della Musica.

Di seguito le 10 scelte dei ragazzi irlandesi con tanto di commento per ognuno di essi:

Beach House — “Depression Cherry”

Coll:

Ho scelto questo album perché per me ha un significato molto personale e romantico. Queste canzoni sono una specie di colonna sonora della mia storia d’amore personale, dei miei tempi romantici. Sono canzoni incredibilmente belle. Ti portano in un mondo così lontano dalla realtà. Ed è molto simile a ciò che significa essere innamorati. Ma anche nel suo canto c’è una sorta di desiderio, e c’è quasi una solitudine. È semplicemente un bellissimo disco, dall’inizio alla fine.

The Amazing Snakeheads — “Amphetamine Ballads”

Coll:

È tipo il mio disco preferito in questo momento. Gli Amazing Snakeheads sono una band di Glasgow; il cantante è morto tragicamente quando aveva 31 anni. Ma il disco è uscito nel 2014, ed è davvero difficile. È un disco davvero pesante. C’è una bella melodia chiamata “Where Is My Knife?” È davvero fantastico. Sento che quel disco tratta del tipo davvero crudo di… Non è affatto il lato bello del romanticismo.

Billy Bragg — “Talking with the Taxman About Poetry“

Curley:

Ha una di quelle voci da uomo qualunque, sai? Il che è così importante in quel tipo di genere folk; immagini che non sia extraterrestre. È sulla Terra ed è come tutti gli altri. E `veramente forte.

Sultans of Ping F.C. — “Casual Sex in the Cineplex“

Curley:

A volte è un po’ post-punk. Sarebbe una specie di Buzz Cock-y, a volte. Forse anche The Jam o qualcosa del genere a volte. Come “That’s Entertaining” di The Jam – alcune battute sono un po’ deprimenti in un modo divertente. È come “That’s Entertainment”, il modo in cui sottolinei queste cose.

Richard Hawley — “Coles Corner“

Curley:

Richard Hawley è uno dei più grandi cantautori inglesi di Sheffield. Questo disco è semplicemente bellissimo. Viene proprio da quella scuola di archi lussureggianti e voce da crooner. Davvero solo semplici canzoni d’amore.

Headache — “The Head Hurts But the Heart Knows the Truth“

Coll:

Questo è stato un disco davvero importante per me ultimamente. Me l’hai mostrato nel tuo furgone mentre attraversavamo Stanford Hill, nel nord di Londra, e mi ha davvero colpito. C’è qualcosa di così strano in questo disco. È di un ragazzo chiamato Vegyn, che è un produttore. Il concetto centrale del disco è che lui produce la musica, ma c’è una voce AI che legge la poesia sopra le righe. E c’è qualcosa di così allettante in questo. Sembra una cosa mentale, ma è un disco davvero coinvolgente. La mia lettura del concetto è che sono una specie di appunti mentre stai morendo, quindi guardi indietro alla tua vita. E sento che la sua narrazione è così coinvolgente.

Jessica Pratt — “On Your Own Love Again”

Curley:

È fantastica. Ascoltandola provo la stessa sensazione che provo ascoltando Richard Hawley. Riflette quel tempo in cui c’era tanta bellezza nella musica, e lei la inchioda perfettamente. Sono un grande, grande fan. L’intero disco è fantastico, così semplice. Se prendo in mano una chitarra con corde di nylon, mi piacerebbe semplicemente scriverti una canzone che mi faccia sentire come mi fa sentire lei.

João Gilberto and Stan Getz — “Getz/Gilberto”

Coll:

Stan Getz era un pianista jazz americano e João Gilberto è un chitarrista brasiliano. Penso che questo disco abbia dato il via a tutta una sorta di fusione tra jazz e bossa nova. L’ho trovato in un libro da collezione di dischi, un vero libro da tavolino, e ho pensato: “Sembra interessante” – e lo adoro. È sicuramente uno dei miei dischi preferiti in assoluto. Non parlo portoghese, ma sembra davvero romantico.

Jonathan Richman — “I, Jonathan“

Coll:

Jonathan Richman, penso che sia uno dei miei cantautori preferiti in assoluto. C’è qualcosa di veramente giovanile e innocente in lui. Sono un grande fan dei Modern Lovers. Penso che le sue cose da solista siano così oneste. “I, Jonathan” come disco mi sembra una specie di album romantico estivo.

The Weeknd — “House of Balloons“

Curley:

“House of Balloons”, il primo disco di The Weeknd, è in realtà un grande album per noi prima che diventassimo una band. Grian ne era davvero entusiasta ai tempi… voglio dire, tutte quelle canzoni erano semplicemente canzoni R&B incredibilmente oscure e brillanti, e c’era qualcosa che è intrinsecamente romantico, anche nella sua oscurità. È davvero un bel ricordo per me pensare a quei tempi, perché ci siamo allontanati così tanto da quello e quell’album rappresenta in un certo senso qualcosa che stavamo ascoltando quando abbiamo fondato la band.