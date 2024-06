Il quinto LP dei Local Natives, “Time Will Wait For No One“, è uscito da appena nove mesi, ma la band californiana gli ha già dato un successore, “But I’ll Wait For You”, uscito a metà aprile per Loma Vista.

Credit: Press

Il disco, che è stato registrato insieme ai produttori John Congleton (Anna Calvi, Angel Olsen, Cloud Nothings), Michael Harris (Mitski, Lana Del Rey, Feist) e Danny Reisch (White Denim, Other Lives), è definito come il compagno di quello uscito lo scorso anno ed è l’ultimo del multistrumentalista e co-vocalist Kalcey Ayer, che ha annunciato la sua dipartita qualche giorno dopo l’uscita di “But I’ll Wait For You”.

Il gruppo di Orange County dice:

C’è così poco che è sotto il nostro controllo, ma in tutto questo caos possiamo scegliere di esserci l’uno per l’altro.

E’ la bellissima “Alpharetta” ad aprire i giochi con una struggente dolcezza vocale accompagnata da piano e chitarra, prima che le armonie inizino a scaldare il cuore di chiunque voglia ascoltare questo nuovo LP dei californiani, che regalano momenti di emotività unici e inarrivabili.

Il principale singolo “April” sperimenta con la strumentazione, facendo uso di synth e di eccellenti percussioni, che aggiungono un tono dancey al brano, ed è poi graziato da un ottimo coro.

Parlando di emozioni non possiamo fare a meno di citare anche “Ending Credits” che, nonostante il titolo, non è il brano che chiude l’album, ma parla invece della chiusura di un periodo della vita: la sua ricchezza armonica assolutamente confortante, quanto le splendide atmosfere che i Local Natives riescono a creare usando anche rumorosi synth, piano e percussioni.

Armonie ancora protagoniste nella conclusiva “But I’ll Wait For You”, che sembra farci passeggiare nelle sonorità di alcune decadi fa, mentre synth e chitarra disegnano la delicata “Camera Shy”, un altro momento toccante ed emotivo di questo disco.

Ancora un disco di ottima qualità per i Local Natives, che non è semplicemente il gemello di quello uscito lo scorso anno, ma aggiunge invece al loro catalogo un importante tassello di qualità e valore.